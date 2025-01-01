Richterin Barbara Salesch
Folge 1977: Wohnung der Begierde
44 Min.Ab 12
Die 26-jährige Romy findet in ihrem eigenen Zuhause keine Ruhe mehr: Seitdem sie dort vergewaltigt wurde, übersteht sie die Nächte nur noch mit ihrem Freund Jan an ihrer Seite. Ausgerechnet Jans langjähriger Kumpel Carsten soll das Sex-Monster gewesen sein, das sich über seine Freundin hergemacht hat. Was ist dran an den Vorwürfen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1