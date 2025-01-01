Richterin Barbara Salesch
Folge 1979: Kann denn Liebe Sünde sein?
44 Min.Ab 12
Der 19-jährige John soll mit der 13-jährigen Marla geschlafen haben, obwohl er wusste, dass sie noch minderjährig ist. Laut ihrer Aussage hat sie sich freiwillig und ohne Zwang darauf eingelassen. Marlas Mutter ist hingegen der festen Überzeugung, dass John ein Kinderschänder ist und mit Marla gegen ihren Willen geschlafen hat. Will ihre Mutter vielleicht nicht wahrhaben, dass ihre Tochter frühreif ist, oder hat sich John tatsächlich etwas zu Schulden kommen lassen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1