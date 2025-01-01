Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1983
44 Min.Ab 12

Sex in der Schwangerschaft ist abartig! Ist dieses Motto der tatsächliche Grund dafür, dass der werdende Vater Ben sich in eine Welt aus Pornos und Telefonsex flüchtet? Davon ist jedenfalls seine hochschwangere Frau Lilli überzeugt. Nachdem sie dann auch noch in Bens Kleiderschrank eine Sexpuppe entdeckt, die zudem eine frappierende Ähnlichkeit mit einer Bekannten hat, ist das Maß voll ...

SAT.1
