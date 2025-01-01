Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Busenfeindinnen

SAT.1Staffel 11Folge 1986
Busenfeindinnen

BusenfeindinnenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1986: Busenfeindinnen

44 Min.Ab 12

Nachdem der 33-jährigen Julia eine Brust amputiert wurde, fühlt sie sich verstümmelt. Anstatt ihr beizustehen, trifft sich ihr überforderter Ehemann Tom lieber mit seiner Ex-Verlobten Uta. Als Julia in seiner Hosentasche dann auch noch einen Zettel mit weiblicher Handschrift entdeckt, platzt ihr endgültig der Kragen. Hat sie Tom deshalb auf dem heimischen Balkon in einen glühenden Grill gestoßen, oder ist eine seiner zahlreichen Damenbekanntschaften derart ausgeflippt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen