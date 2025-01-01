Richterin Barbara Salesch
Folge 1995: One Way
Hat der Navajo-Indianer Yuma wirklich geplant, seine fünfjährige Tochter Kira zu entführen? Gerade noch rechtzeitig kann er am Flughafen mit seiner Tochter und zwei One-Way-Tickets nach Südamerika geschnappt werden. Er behauptet jedoch, die Tickets nie gebucht zu haben. Doch für Kiras Mutter Nadia ist der Fall klar: Yuma wollte das Mädchen entführen. Hat sie sich tatsächlich so sehr in ihrem Ehemann getäuscht?
