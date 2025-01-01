Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Oma geklaut

SAT.1Staffel 11Folge 1997
Oma geklaut

Oma geklautJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1997: Oma geklaut

44 Min.Ab 12

Die dreifache Mutter Natalie sucht eine Oma für ihre Kinder. Als sich die Rentnerin Elli auf den Aushang meldet, ahnt sie nicht, dass sie an eine vorbestrafte Trickbetrügerin geraten ist. Natalie hat in jüngster Vergangenheit ahnungslose Rentner abgezockt. Ellis Tochter Margarethe ist misstrauisch und behält Recht, als ihre Mutter brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt wird. Als die rüstige Elli kurz darauf ihren eigenen Enkel beschuldigt, wird der Fall kompliziert ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen