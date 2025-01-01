Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2009
45 Min.Ab 12

Ein Schulausflug in den Botanischen Garten endet blutig, als der 16-jährige Christopher mit dem Gesicht in einen Riesenkaktus gestoßen wird. Was hat seine Mitschülerin Sara damit zu tun? Hat die stark an Neurodermitis Leidende die gemeinen Demütigungen ihrer Mitschüler nicht mehr ausgehalten und sich gerächt? Doch trotz ihres Geständnisses, dass sie die Täterin war, deckt Christopher sie. Hat ein mysteriöses Handyfoto, auf dem Sara halb nackt abgelichtet ist, etwas damit zu tun?

