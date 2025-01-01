Richterin Barbara Salesch
Folge 2013: Der rechte Weg
44 Min.Ab 12
Hat der Neo-Nazi Mike tatsächlich die 16-jährige dunkelhäutige Diana angezündet? Hinter der Tat soll sein Ausländerhass stecken, für den Dianas Mutter ihn schon einmal nach einem ähnlichen Angriff für mehrere Jahre hinter Gitter gebracht hatte. Doch dort - so beteuert Mike - will er sich geändert haben. Hatte er tatsächlich vor, aus der rechten Szene auszusteigen, oder ist alles nur Tarnung?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1