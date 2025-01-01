Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann ist schwul

SAT.1Staffel 11Folge 2024
Folge 2024: Mein Mann ist schwul

44 Min.Ab 12

Als die hochschwangere Verena ihren Mann Bastian beim Sex mit einem anderen Mann beobachtet, muss sie schockiert feststellen, dass er schwul ist. Ist das der Grund, dass sie den jugendlichen Liebhaber ihres Mannes brutal mit mehreren Messerstichen in dessen Appartement niedergemetzelt hat? Oder stammt der wahre Täter aus der Schwulenszene? Nicht nur die Mutter des Opfers weiß, dass Mike etliche Liebhaber gleichzeitig hatte ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
