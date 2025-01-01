Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2037
Folge 2037: Der heimliche Star

44 Min.Ab 12

Die schwer arbeitende Daniela fragt sich, nachdem ihr arbeitsloser Mann mit einem blauen Auge nach Hause gekommen ist, womit er seine Tage verbringt. Weder will Markus erzählen, was passiert ist, noch geht er verantwortungsbewusst mit dem gemeinsamen neunjährigen Sohn Luca um. Täglich nimmt er ihn zu geheimen Unternehmungen mit - bis er eines Tages einen Stromschlag bekommt. Hat dieser Vorfall etwas mit seinem Geheimnis zu tun oder wollte Daniela ihren Mann tatsächlich umbringen?

SAT.1
