Richterin Barbara Salesch
Folge 2052: Rattenscharf
44 Min.Ab 12
Die zweifache Mutter Birgit hat ein Faible für Ratten. Daher müssen ihre Kinder zusammen in einem Zimmer hausen, damit Birgits 62 Ratten in ihrer Wohnung ihr eigenes Reich haben. Petra, die neue Freundin ihres verhassten Ex-Mannes, vermutet, dass Birgit ihre Kinder vernachlässigt und droht daher mit dem Jugendamt. Warf die verzweifelte Mutter deshalb ein Glas mit Salpetersäure in Petras Gesicht? Und warum stand am Tatort ein Holzkasten mit einer Schlange?
