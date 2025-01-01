Richterin Barbara Salesch
Folge 2053: Bombenstimmung
44 Min.Ab 12
"Bombenstimmung" bei Familie Menge: Seitdem die attraktive Sandra mit dem wesentlich jüngeren Marc zusammen ist, geht ihre 16-jährige Tochter Lisa auf die Barrikaden. Sie hasst Marc abgrundtief und versucht alles, um ihn und ihre Mutter auseinanderzubringen. Was verschweigt Lisa ihrer Mutter? Spielt Marc womöglich ein falsches Spiel? Und wer hat die tickende Zeitbombe unter sein Bett gelegt, während er nichtsahnend darin schlief?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1