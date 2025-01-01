Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zur letzten Instanz

SAT.1Staffel 12Folge 2058
Zur letzten Instanz

Zur letzten InstanzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2058: Zur letzten Instanz

44 Min.Ab 12

Die schwer alkoholkranke Christa bittet ihren Sohn um Hilfe. Julius begibt sich demzufolge in ihre Stammkneipe, um nach dem Rechten zu sehen. Doch Christa hat ihren Hilferuf lediglich als Vorwand benutzt, um Julius abzufüllen. Der 19-Jährige wurde kurz darauf mit 4,1 Promille draußen in eisiger Kälte gefunden. Warum hat Christa ihren Sohn in Lebensgefahr gebracht? Kann sie nicht akzeptieren, dass sich Julius aufgrund seiner Alkoholprobleme in einer Entzugsklinik behandeln lässt?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen