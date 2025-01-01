Richterin Barbara Salesch
Folge 2058: Zur letzten Instanz
44 Min.Ab 12
Die schwer alkoholkranke Christa bittet ihren Sohn um Hilfe. Julius begibt sich demzufolge in ihre Stammkneipe, um nach dem Rechten zu sehen. Doch Christa hat ihren Hilferuf lediglich als Vorwand benutzt, um Julius abzufüllen. Der 19-Jährige wurde kurz darauf mit 4,1 Promille draußen in eisiger Kälte gefunden. Warum hat Christa ihren Sohn in Lebensgefahr gebracht? Kann sie nicht akzeptieren, dass sich Julius aufgrund seiner Alkoholprobleme in einer Entzugsklinik behandeln lässt?
