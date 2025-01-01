Richterin Barbara Salesch
Folge 2059: Kein Platz für Väter?
44 Min.Ab 12
Sven weiß nicht mehr weiter. Seit der Geburt seiner Tochter Pauline streitet er sich mit seiner Ex-Freundin Isabelle erbittert um das Sorgerecht. Isabelle findet immer wieder Gründe, warum Sven sein Kind nicht besuchen kann. Doch Sven hat als Vater ein Recht darauf, seine Tochter zu sehen. Hat er jetzt aus Verzweiflung versucht, Isabelle zu ermorden, um endlich das alleinige Sorgerecht zu bekommen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1