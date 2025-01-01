Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2066
44 Min.Ab 12

Rolf lebt seit dem tragischen Tod seiner Frau mit einer speziell angefertigten Silikonpuppe zusammen, die sowohl die Gesichtszüge als auch die Original-Kleidung seiner verstorbenen Frau trägt. Er nimmt Real Doll "Christine" überall mit hin, auch auf die Hochzeit seiner Tochter Lisa, die sich mehrfach gegen den künstlichen Abklatsch ihrer Mutter ausgesprochen hat. War es schließlich Lisa, die Rolf mit dem Bootsruder niedergeschlagen hat?

