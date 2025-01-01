Richterin Barbara Salesch
Folge 2079: Fifty-Fifty
44 Min.Ab 12
Nach einem Vaterschaftstest wird Toms Verdacht, dass sein Kumpel Gianni Vater seiner Zwillinge ist, traurige Gewissheit. Hat Tom Gianni deshalb über 40 Minuten bei Höchsttemperaturen in die Sauna eingesperrt? Doch warum beteuert Toms Frau Julia, dass Tom der Erzeuger der Kinder ist und will dies sogar mit einem weiteren Vaterschaftstest beweisen können? Und welche Rolle spielt Toms chronisch eifersüchtige Schwester Silke in diesem Vaterschaftsdrama?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1