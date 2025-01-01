Richterin Barbara Salesch
Folge 2083: All inclusive F.
44 Min.Ab 12
Günther ist erfolgreicher Inhaber eines All-Inclusive-Bordells. Als jemand versucht, ihn während eines Schäferstündchens mit der Prostituierten Celine qualvoll zu erdrosseln, fällt der Verdacht schnell auf den Stalker Carlo. Konnte er es nicht ertragen, dass Günther ausgerechnet mit Celine, dem Objekt seiner Begierde, geschlafen hat? Doch auch Günters verbitterter Sohn Torsten, der für den Puff seines Vaters seine eigenen Träume begraben musste, hätte ein Motiv ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1