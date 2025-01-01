Richterin Barbara Salesch
Folge 2320: Mein Elternhaus
44 Min.Ab 12
War es Habgier oder Verzweiflung? Ein neu saniertes Einfamilienhaus geht in Flammen auf! Hat Familienvater Theo Schäfer sein aufwendig umgebautes Haus selbst angezündet, weil er die Raten dafür nicht mehr bezahlen konnte und durch die Brandstiftung die Versicherungssumme einkassieren wollte? Oder war es Silvia Schäfer, die Ehefrau des Angeklagten? Schließlich wollte sie um jeden Preis verhindern, dass ihr Elternhaus in die Hände von Käuferin Rosa Effertz gerät ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1