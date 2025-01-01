Richterin Barbara Salesch
Folge 2112: Marita und die Liebe
44 Min.Ab 12
"Diego liebt dich nicht!" Für Susanne ist klar, dass Latinlover Diego keine echten Gefühle für ihre unscheinbare Tochter Marita hat. Sie ist überzeugt, dass er es nur auf Maritas Geld abgesehen hat. Warum sonst hat Marita knapp 11.000 Euro Schulden? Als Susanne in ihrem Hundesalon niedergeschlagen und ausgeraubt wird, steht für sie schnell fest, dass es ihre eigene Tochter war - aufgehetzt von Diego! Ist Marita ihrem neuen Freund wirklich hörig?
