SAT.1Staffel 12Folge 2114
44 Min.Ab 12

Ein gefährlicher Trend schwappt nach Deutschland: "Shagbands" - bunte Armbänder, die mit ihrer Farbe die sexuelle Bereitschaft ihres Trägers symbolisieren. Die Regeln: Reißt einem jemand ein schwarzes Bändchen ab, muss der Träger mit Ihm oder Ihr Sex haben. Darauf beruft sich der 18-jährige Conrad, der die 16-jährige Marika vergewaltigt haben soll. Sie hat am Tatabend zwar ein schwarzes Bändchen getragen, schwört aber, von dessen Bedeutung keine Ahnung gehabt zu haben ...

