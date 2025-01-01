Zum Inhalt springenBarrierefrei
Licht im Dunkel

SAT.1Staffel 12Folge 2115
Folge 2115: Licht im Dunkel

44 Min.Ab 12

Als die zweijährige Lea schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht wird, gerät ihre Mutter in Verdacht, die Kleine misshandelt zu haben. Hat Liane ihr Kind tatsächlich absichtlich gegen die Badewanne gestoßen? Ihre Schwiegermutter behauptet, dass die 20-Jährige mit Lea völlig überfordert ist und heimlich trinkt. Was weiß Kindsvater Michael? Ist Lea bei ihrer Mutter in Lebensgefahr? Oder gibt es einen anderen Grund dafür, dass Liane sich in letzter Zeit so merkwürdig verhält?

SAT.1
