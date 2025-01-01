Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Was ist bloß mit Anna los?

SAT.1Staffel 12Folge 2117
Was ist bloß mit Anna los?

Was ist bloß mit Anna los?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2117: Was ist bloß mit Anna los?

43 Min.Ab 12

Anna hat ihren Vater auf tragische Weise verloren und kann nicht verstehen, dass ihre Mutter Silke bereits ein Jahr später einen neuen Lebensgefährten hat. Hat Anna Marco deshalb brutal zusammengetreten? Oder behauptet Marco das nur, weil er in Anna einen Störfaktor in seiner Beziehung zu Silke sieht? Klar ist, dass Anna etwas Schwerwiegendes belastet. Wurde sie von Marco womöglich sexuell belästigt und hat nur aus Notwehr gehandelt?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen