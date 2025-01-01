Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Pinocchia

SAT.1Staffel 12Folge 2121
Pinocchia

PinocchiaJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2121: Pinocchia

43 Min.Ab 12

Nina entschließt sich nach einer Wette mit ihrer besten Freundin, nur noch die Wahrheit zu sagen. Was harmlos klingt, verursacht in Ninas Umfeld Chaos und Missmut. Als ihr Ehemann daraufhin in einem Streit beleidigt behauptet, dass er beim Sex an ihre 17-jährige Schwester denkt, soll Nina mit einer Elektroschockpistole auf Kai geschossen haben. Wollte sie ihren Mann damit bestrafen? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Angriff auf Kai und dem Spiel mit Lüge und Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen