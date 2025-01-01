Richterin Barbara Salesch
Folge 2121: Pinocchia
43 Min.Ab 12
Nina entschließt sich nach einer Wette mit ihrer besten Freundin, nur noch die Wahrheit zu sagen. Was harmlos klingt, verursacht in Ninas Umfeld Chaos und Missmut. Als ihr Ehemann daraufhin in einem Streit beleidigt behauptet, dass er beim Sex an ihre 17-jährige Schwester denkt, soll Nina mit einer Elektroschockpistole auf Kai geschossen haben. Wollte sie ihren Mann damit bestrafen? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Angriff auf Kai und dem Spiel mit Lüge und Wahrheit?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
