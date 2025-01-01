Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tante Mama

SAT.1Staffel 12Folge 2123
Tante Mama

Richterin Barbara Salesch

Folge 2123: Tante Mama

43 Min.Ab 12

"Schlaf mit mir oder ich ruf die Polizei!" Mit diesen Worten soll Kaufhausdetektiv Maik der vermeintlichen Ladendiebin Conny gedroht haben. Doch Maik behauptet das Gegenteil - Conny habe ihm Sex angeboten, damit er von einer Anzeige absieht. Als er abgelehnt hat, soll die junge Frau ihm einen Bleistift ins Auge gerammt haben. Lügt Conny, weil sie Angst hat, das Sorgerecht für die Kinder ihrer verstorbenen Schwester zu verlieren oder ist sie Opfer eines Perversen geworden?

