Richterin Barbara Salesch
Folge 2124: Mein leibhaftiges Kind
44 Min.Ab 12
Eine Minderjährige als Leihmutter?! Die 16-jährige Lea ist schwanger - von ihrem Freund, wie sie beteuert. Allerdings behauptet das kinderlose Ehepaar Biehl, sie hätten Lea viel Geld geboten, um ein Kind für sie auszutragen. Angeblich hat Lea die Frau nun schwer verletzt. Ist Lea wirklich so weit gegangen, um ihr ungeborenes Baby zu verteidigen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1