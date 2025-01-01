Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2125
Folge 2125: Conny's Eck

44 Min.Ab 12

Stefan soll seine Frau Beate mit einer Sektflasche niedergeschlagen haben. Schon seit Monaten gab es zwischen dem Ehepaar nur noch Streit, weil sich Beate nicht mehr um Mann und Kinder kümmert, sondern fast rund um die Uhr in der Kneipe ihrer Schwester arbeitet. Dafür kündigte sie sogar ihren gut bezahlten Job als Bankkauffrau - dabei will Beates Schwester ihre Hilfe gar nicht! Hat Beate ein Geheimnis? Und hat der Angriff auf sie etwas damit zu tun?

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen