SAT.1Staffel 12Folge 2132
Folge 2132: Klick zum Glück

43 Min.Ab 12

"Finger weg von meinem Sohn, du Flittchen!" Die 38-jährige Birgit versucht über Monate, die Beziehung ihres Sohnes Martin zu dem erotischen Web-Cam-Girl Louisa zu zerstören. Birgit ist sicher, dass Louisa Martin nur die große Liebe vorspielt, um ihm sein Erbe aus der Tasche zu ziehen. Hat Birgit Louisa deshalb attackiert und ihr mit einer Glasscherbe das Wort "Nutte" in die Stirn geritzt?

SAT.1
