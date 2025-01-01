Richterin Barbara Salesch
Folge 2132: Klick zum Glück
43 Min.Ab 12
"Finger weg von meinem Sohn, du Flittchen!" Die 38-jährige Birgit versucht über Monate, die Beziehung ihres Sohnes Martin zu dem erotischen Web-Cam-Girl Louisa zu zerstören. Birgit ist sicher, dass Louisa Martin nur die große Liebe vorspielt, um ihm sein Erbe aus der Tasche zu ziehen. Hat Birgit Louisa deshalb attackiert und ihr mit einer Glasscherbe das Wort "Nutte" in die Stirn geritzt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1