SAT.1Staffel 12Folge 2137
Folge 2137: Die Bruchbude

44 Min.Ab 12

Katja ist schockiert: Ihr fünfjähriger Sohn hat sich seine Hand im defekten Aufzug des maroden Mehrfamilienhauses zerquetscht, in dem die beiden wohnen. Die Hand wird für immer verkrüppelt bleiben. Katja macht ihren Vermieter für das Unglück verantwortlich. Doch der weist jede Schuld von sich. Einen Tag später wird er mit Katjas Auto angefahren. Die alleinerziehende Mutter beteuert, nicht am Steuer gesessen zu haben. Doch wer sonst soll hinter dem Anschlag stecken?

