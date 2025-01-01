Richterin Barbara Salesch
Folge 2314: Unter uns...
45 Min.Ab 12
Als die 27-jährige Jill nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus zu sich kommt, steht die Polizei vor ihr. Sie soll auf Valerie, die Ehefrau ihres Freundes Felix, mit einem Messer losgegangen sein ... Immerhin bekommt Jill ein Kind von Felix und deswegen sollte seine Frau ihn endlich freigeben! Ist die Situation derart eskaliert, dass Jill zu einem Messer gegriffen hat?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1