Richterin Barbara Salesch

Die Fratze

SAT.1Staffel 12Folge 2327
Folge 2327: Die Fratze

45 Min.Ab 12

Innerhalb einer Woche werden in Hamburg zwei Frauen Opfer von brutalen Vergewaltigungen durch einen maskierten Unbekannten. Mussten die Frauen leiden, weil sie den Angeklagten Stefan Krämer abblitzen ließen? Die Staatsanwaltschaft hat eindeutige Beweise und ist sich sicher, den richtigen Täter gefunden zu haben - bis die "Fratze" plötzlich wieder eiskalt zuschlägt!

