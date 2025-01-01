Richterin Barbara Salesch
Folge 2328: Der Notenschlüssel
45 Min.Ab 12
Der siebzehnjährige Gesamtschüler Christian soll bei einem Einbruch in seine Schule Hausmeister Emil ein Seziermesser in die Wade gestoßen haben. Wollte Christian die Klausuraufgaben für die anstehende Matheklausur aus dem Lehrerzimmer stehlen? Oder war es vielleicht die undurchschaubare Mathelehrerin Tanja, die im Lehrerzimmer nach etwas gesucht hat?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1