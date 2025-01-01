Richterin Barbara Salesch
Folge 1993: Das Nudisten-Hotel
44 Min.Ab 12
Reiner und Ellen betreiben ein Nudistenhotel, das insbesondere bei ihrer alleinerziehenden Nachbarin Simone auf erheblichen Widerstand stößt. Als Simones siebenjährige Tochter Greta angeblich auch noch sehen muss, wie Ellen und Reiner auf dem gegenüberliegenden Hotelbalkon hemmungslosen Sex haben, erstattet Simone Anzeige. Wollten die Hotelinhaber Simone provozieren?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1