Richterin Barbara Salesch

Kalte Füße

SAT.1Staffel 13Folge 1999
Kalte Füße

Richterin Barbara Salesch

Folge 1999: Kalte Füße

45 Min.Ab 12

Die 43-jährige Evelyn kann nicht verstehen, dass der 17-jährige Sohn ihres ehemaligen Lebensgefährten nie dafür bestraft wurde, dass er ihre Tochter Stefanie alkoholisiert in einer eisigen Januarnacht ausgesetzt hat. Hat Evelyn Selbstjustiz geübt und sich an Martin gerächt? Oder hatte noch jemand einen Grund, Martin nach einer Karnevalsfeier brutal mit einem Feuerlöscher niederzuschlagen?

