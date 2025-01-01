Richterin Barbara Salesch
Folge 2090: Verletzt und zugemüllt
45 Min.Ab 12
Regina ist mit den Nerven am Ende: Sie ist ein Messie, und als sie nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause kommt, ist ihre Wohnung leergeräumt. Alles, was die 31-Jährige über Jahre gehortet hat, ist verschwunden. Kein Wunder, dass für Regina eine Welt zusammenbricht. Aber hat die in Trennung lebende Frau tatsächlich aus Rache für die ausgeräumte Wohnung ihren Mann niedergeschlagen oder steckt jemand völlig anderes hinter der schrecklichen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1