Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2093
45 Min.Ab 12

Die Entscheidung seiner langjährigen Lebensgefährtin, ihn zu verlassen, trifft Dauercamper Peter hart. Noch schlimmer leidet er, als Rabea ausgerechnet zu seinem Erzfeind Martin zieht, der auf dem nebenan liegenden Stellplatz in seinem Luxus-Wohnmobil haust. Hat Peter aus Eifersucht einen aufgedrehten Gartenschlauch in das offene Fenster des Wohnwagens gesteckt und damit einen Gesamtschaden in Höhe von 60.000 Euro angerichtet?

SAT.1
