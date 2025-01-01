Richterin Barbara Salesch
Folge 2095: Oh Johnny
45 Min.Ab 12
Warum will der 15-jährige Johnny nicht mit seiner Freundin Anna schlafen und reagiert äußerst aggressiv auf das Thema Sex? Seine Mutter Flora versteht als Sexualtherapeutin die Welt nicht mehr ... Und jetzt soll ausgerechnet Johnny seine Mutter niedergeschlagen und ihre Praxis verwüstet haben. Oder hat sich der Ehemann einer Patientin an ihr gerächt, weil seine Frau ihn wegen der Therapie verlassen hatte?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1