Richterin Barbara Salesch
Folge 2146: Gefahr in Verzug
44 Min.Ab 12
Blutüberströmt wird die schwangere Zugbegleiterin Jasmin auf der Zugtoilette gefunden. Sofort fällt der Verdacht auf ihren Ex Oliver, der sie bereits seit Monaten verfolgt und bedroht haben soll. Doch Oliver beteuert verzweifelt seine Unschuld. Er unterstellt Jasmin, sie würde mit allen Mitteln um das alleinige Sorgerecht für ihre zweijährige Tochter kämpfen. Ist Jasmin tatsächlich so berechnend?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1