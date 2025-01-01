Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2146
Folge 2146: Gefahr in Verzug

44 Min.Ab 12

Blutüberströmt wird die schwangere Zugbegleiterin Jasmin auf der Zugtoilette gefunden. Sofort fällt der Verdacht auf ihren Ex Oliver, der sie bereits seit Monaten verfolgt und bedroht haben soll. Doch Oliver beteuert verzweifelt seine Unschuld. Er unterstellt Jasmin, sie würde mit allen Mitteln um das alleinige Sorgerecht für ihre zweijährige Tochter kämpfen. Ist Jasmin tatsächlich so berechnend?

SAT.1
