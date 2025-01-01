Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vater, Tochter, Niere

SAT.1Staffel 13Folge 2157
Vater, Tochter, Niere

Richterin Barbara Salesch

Folge 2157: Vater, Tochter, Niere

44 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Silke ist alles andere als begeistert, als nach 18 Jahren plötzlich der Vater ihrer Tochter Vanessa vor der Tür steht. Für sie steht fest, dass es dem schwer nierenkranken Michael nicht um seine wiederentdeckten Vatergefühle geht. Als Vanessa ihrem Vater eine Niere spenden will, sieht Silke rot! Hat sie Michael wirklich niedergestochen, um die lebensrettende Operation mit allen Mitteln zu verhindern?

