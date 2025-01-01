Richterin Barbara Salesch
Folge 2162: Toy of a Loverboy?
44 Min.Ab 12
Inga dreht fast durch, als sie erfährt, dass der Freund ihrer 16-jährigen Tochter Merle ein Zuhälter sein soll. Ist Dennis tatsächlich ein sogenannter "Loverboy", der junge Mädchen emotional von sich abhängig macht und dann auf den Strich schickt? Inga steht vor Gericht, weil sie Dennis ausspioniert und sogar bestohlen haben soll. Wollte Inga mit allen Mitteln Beweise gegen Dennis sammeln?
Weitere Folgen in Staffel 13
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1