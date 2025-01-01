Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2163
44 Min.Ab 12

Der verwitwete und blinde Kellner Ricardo soll versucht haben, seine Schwägerin Miriam bei einem Blind Dinner zu vergiften. Seit dem Tod von Ricardos Ehefrau kämpft Miriam unerbittlich um das Sorgerecht für Ricardos Sohn. Sie ist überzeugt, dass er aufgrund seiner Blindheit eine Gefahr für den Siebenjährigen darstellt. Wollte der verzweifelte Vater seine Schwägerin töten, weil er Angst hatte, seinen Sohn zu verlieren?

SAT.1
