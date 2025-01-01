Richterin Barbara Salesch
Folge 2171: Herzrasen
45 Min.Ab 12
Eine Braut flüchtet vor eigener Hochzeit und bricht tot zusammen. Der Bräutigam bleibt mit quälenden Fragen zurück ... Wurde der Braut ein tödlicher Medikamentencocktail verpasst? Wollte Julians Ex-Freundin Pia die Hochzeit mit allen Mitteln verhindern, weil Julian sie nach fünf Jahren Beziehung verlassen hatte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1