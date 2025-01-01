Bis dass der Alk uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2185: Bis dass der Alk uns scheidet
45 Min.Ab 12
Achim ist schwer alkoholabhängig, nur weiß seine Frau Sabine nichts davon. Aus Scham und Angst hat er ihr bis jetzt nichts gesagt. Mareike soll sich als falsche Trinkerin in seine Selbsthilfegruppe eingeschlichen und Achim in einem schwachen Moment zum Trinken animiert haben. Den jämmerlichen Rückfall hält Mareike auf Video fest und erpresst ihn damit um mehrere tausend Euro, das zumindest behauptet Achim.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1