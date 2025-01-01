Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Bis dass der Alk uns scheidet

Staffel 13Folge 2185
Bis dass der Alk uns scheidet

Richterin Barbara Salesch

Folge 2185: Bis dass der Alk uns scheidet

45 Min.Ab 12

Achim ist schwer alkoholabhängig, nur weiß seine Frau Sabine nichts davon. Aus Scham und Angst hat er ihr bis jetzt nichts gesagt. Mareike soll sich als falsche Trinkerin in seine Selbsthilfegruppe eingeschlichen und Achim in einem schwachen Moment zum Trinken animiert haben. Den jämmerlichen Rückfall hält Mareike auf Video fest und erpresst ihn damit um mehrere tausend Euro, das zumindest behauptet Achim.

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

