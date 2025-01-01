Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Nudisten-Hotel

SAT.1Staffel 13Folge 2197
44 Min.Ab 12

Reiner und Ellen betreiben ein Nudistenhotel, das insbesondere bei ihrer alleinerziehenden Nachbarin Simone auf erheblichen Widerstand stößt. Als Simones siebenjährige Tochter Greta angeblich auch noch sehen muss, wie Ellen und Reiner auf dem gegenüberliegenden Hotelbalkon hemmungslosen Sex haben, erstattet Simone Anzeige. Wollten die Hotelinhaber Simone provozieren?

SAT.1
