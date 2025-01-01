Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2201
45 Min.Ab 12

Die 39-jährige Brigitte sitzt vor Gericht, weil sie angeblich eine Scheinehe mit dem 25-jährigen Thailänder Kanda führt. Brigitte beteuert, dass sie Kanda von ganzem Herzen liebt. Ihr Exmann Christian glaubt ihr allerdings kein Wort und hat Brigitte angezeigt. Gönnt der Baggerfahrer seiner Ex das neue Glück nicht, weil sie ihn nach 20 Jahren Ehe einfach verlassen hat? Die Frage ist nur, wofür Brigitte 8.000 Euro von Kandas Onkel bekommen hat ...

