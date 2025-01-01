Richterin Barbara Salesch
Folge 2203: Im Netz der Spinne
44 Min.Ab 12
Rächte sich der 26-jährige Punker Marc an seiner 65-jährigen Mitbewohnerin Marianne dafür, dass sie ihn aus der Wohnung schmeißen wollte? Marc soll Marianne, die eine Spinnenphobie hat, eine Vogelspinne ins Zimmer gesetzt haben. Die Rentnerin sprang daraufhin in Panik aus dem Fenster und verletzte sich schwer!
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1