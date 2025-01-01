Richterin Barbara Salesch
Folge 2205: Spitz auf Knopf
44 Min.Ab 12
Carla soll ihren Ehemann David nach einem Streit brutal mit einer Heugabel attackiert und damit fast getötet haben. Doch der maskierte Angreifer trug einen geknöpften Mantel, und Carla beteuert, dass sie sich extrem vor Knöpfen ekelt und nie und nimmer einen Mantel mit Knöpfen tragen würde. David hält das für eine lächerliche Ausrede. Andererseits hat er auch noch weitere Feinde ...
