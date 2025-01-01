Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wollt ihr mich heiraten?

SAT.1Staffel 13Folge 2215
Wollt ihr mich heiraten?

Wollt ihr mich heiraten?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2215: Wollt ihr mich heiraten?

44 Min.Ab 12

Alexandra heiratet ihren Traummann und erfährt wenig später die bittere Wahrheit: Felix ist bereits verheiratet! Für die Hochzeit mit Alexandra hat er seinen Freund und Schauspieler Carlo als Standesbeamten engagiert und ihr die Zeremonie nur vorgegaukelt. Für die 29-Jährige bricht eine Welt zusammen! Hat Alexandra Felix tatsächlich aus Wut und Enttäuschung mit einem Küchenmesser attackiert? Oder hat sich seine Ehefrau Anne für sein jahrelanges Doppelleben gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen