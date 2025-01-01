Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Falsche Beweise

SAT.1Staffel 13Folge 2225
Falsche Beweise

Folge 2225: Falsche Beweise

45 Min.Ab 12

Dem Kriminalkommissar Oliver wird vorgeworfen, seinen Schwiegervater in spe getötet zu haben. Seine Kollegin Jennifer ist sich allerdings sicher, dass Oliver nichts mit dem Mord an Lothar Steiner zu tun hat. Doch warum hat der Polizist dann versucht, am Tatort Beweise zu fälschen? Und warum ist Lothars Sohn Constantin seit Monaten unauffindbar? Steht sein Verschwinden vielleicht in Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters?

SAT.1
