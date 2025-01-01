Richterin Barbara Salesch
Folge 2225: Falsche Beweise
45 Min.Ab 12
Dem Kriminalkommissar Oliver wird vorgeworfen, seinen Schwiegervater in spe getötet zu haben. Seine Kollegin Jennifer ist sich allerdings sicher, dass Oliver nichts mit dem Mord an Lothar Steiner zu tun hat. Doch warum hat der Polizist dann versucht, am Tatort Beweise zu fälschen? Und warum ist Lothars Sohn Constantin seit Monaten unauffindbar? Steht sein Verschwinden vielleicht in Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1