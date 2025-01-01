Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verpiss dich!

SAT.1Staffel 13Folge 2234
Verpiss dich!

Verpiss dich!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2234: Verpiss dich!

46 Min.Ab 12

Mira ist der Überzeugung, dass ihr Stiefvater ihre Mutter mit dem französischen Au-pair-Mädchen Angélique betrügt und diese sogar geschwängert hat. Hat die 16-Jährige deshalb die Abwesenheit ihrer Eltern genutzt und Angélique in die Vorratskammer eingesperrt? Erst nach 30 Stunden wurde die Schwangere gefunden - apathisch und geschwächt. Mira beteuert ihre Unschuld. Aber wer sonst wollte das Mädchen quälen? Mira ist sich sicher, dass Angéliques Ex Paolo einen Grund hatte.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen