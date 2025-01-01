Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Bis(s) für die Ewigkeit

SAT.1Staffel 13Folge 2239
Bis(s) für die Ewigkeit

Bis(s) für die EwigkeitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2239: Bis(s) für die Ewigkeit

44 Min.Ab 12

Irene macht sich große Sorgen, denn Bastian, der neue Freund ihrer 16-jährigen Tochter Amelie, treibt sich in der Vampir-Szene herum. Als er Amelie eine Bisswunde am Hals zugefügt und sie nach einer Vampir-Party auch noch niedergeschlagen wird, reicht es Irene: Sie will vor Gericht dafür sorgen, dass ihre Tochter endlich aufwacht und einsieht, wie gefährlich ihr neuer Freund ist! Ist Amelie wirklich Opfer der Vampir-Szene geworden?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen